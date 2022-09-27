В российской школе из-за теракта в Ижевске начнут досматривать детей

В калужской школе из-за теракта в Ижевске у детей начнут проверять портфели на входе

В школе №45 в Калуге у детей начнут проверять портфели на входе. Об этом сообщил директор учебного заведения Антон Ковалев, пишет «Подъем».

Как сообщает издание, новая мера безопасности вводится на фоне теракта в ижевской школе, в которую 26 сентября проник вооруженный мужчина и убил 17 человек, в числе которых 11 учеников. Ковалев подчеркнул, что досматривать детей будут выборочно. «Визуально проверить четыре тысячи рюкзаков сложно, и мы не ставим себе такой цели — проверить каждый рюкзак, но в любой школе есть дети группы риска, дети, которые находятся на особом контроле», — объяснил он.

При этом директор отметил, что проверка носит больше воспитательный характер, чтобы школьники понимали, «что есть понятие безопасности и данным действием мы только показываем ребятам, что надо быть внимательными». Кроме того, с 27 сентября взрослым ограничили доступ в учебное заведение.

Ковалев предположил, что дети отнесутся к досмотру с пониманием и заявил о поддержке этой инициативы родителями.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о необходимости проанализировать эффективность мер безопасности в российских школах из-за стрельбы в Ижевске. Он также назвал случившееся террористическим актом и добавил, что глава государства глубоко скорбит в связи с гибелью людей.

Утром 26 сентября выпускник школы №88 в Ижевске ворвался в здание учебного заведения и открыл стрельбу. В результате погибли 17 человек, включая 11 детей в возрасте от 7 до 12 лет. 24 человека, в том числе 22 школьника от 7 до 16 лет, госпитализировали с огнестрельными ранениями и другими травмами.