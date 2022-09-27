Выявлено наличие клеточного интеллекта у вирусов

Frontiers in Microbiology: у бактериофагов выявили наличие клеточного интеллекта

Ученые из Мэрилендского университета в Балтиморе выявили наличие клеточного интеллекта у вирусов, позволяющий «решать», когда именно необходимо просто находиться в хозяине, а когда размножаться и уничтожать клетки организма. Выводы работы описаны в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Microbiology.

В исследовании специалисты изучали бактериофаги — вирусы, заражающие бактерии. Выяснилось, что фаги могут внедряться только в те бактерии, которые имеют жгутики, помогающие перемещаться. Такие микроорганизмы содержат в себе белок CtrA, контролирующий развитие этих придатков. Многие фаги, связывающиеся с CtrA, имеют в своем ДНК сайты связывания — участок макромолекулы, который специфично взаимодействует с другой молекулой.

Фаги могут заражать только определенные виды клеток, поэтому в их интересах вырваться из своего хозяина тогда, когда вокруг много потенциальных микроорганизмов для заражения. На примере Caulobacterales, которые живут в среде с низким содержанием питательных веществ, ученые заметили, что когда они находят хорошее место для обитания, то их преследуют бактериофаги, заражая большее количество бактерий.

Исследователи отметили, что поведение фагов можно наложить на действия вирусов, которые заражают людей. Кроме того, вирусы, по всей видимости, «используют клеточный интеллект для принятия решений». Применить полученную информацию планируют при разработке новых методов лечения и лекарственных препаратов.