В России оценили масштабы падения продаж заграничных туров

АТОР: уровень падения объема продаж зарубежных туров составляет от 15 до 30 процентов

Объявленная в России частичная мобилизация повлекла за собой панику на туристическом рынке, что не лучшим образом сказывается на продажах зарубежных путевок. Масштабы их падения оценили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уровень снижения объема продаж в настоящее время составляет от 15 до 30 процентов. Представители туротрасли пока не торопятся называть ситуацию сверхкритичной. Более того, они не спешат прогнозировать затяжной спад продаж. При этом специалисты уверены, что без детальных разъяснений со стороны властей он может продолжиться.

Ситуация на рынке усугубляется тем, что получившие повестки россияне массово аннулируют туры. «Есть аннуляции и по причине "на всякий случай", — указали в АТОР. — Туроператоры оценивают объем аннуляций максимум в 30 процентов».

Некоторые россияне решили отложить покупку туров из-за опасений закрытия границ. Другие же повременили с путешествиями из-за резко взлетевших цен на путевки и авиабилеты. «Все эти части рынка "на панике" и в отсутствие четких разъяснений со стороны госорганов сейчас бегают по кругу в тумане в растерянности», — подчеркнули в одной из туроператорских фирм.

Между тем специалисты посоветовали россиянам, желающим уехать на отдых за границу, обращать свое внимание не только на ОАЭ и Турцию, но и на другие зарубежные направления. «Пока вы переживаете, что цены на туры в Турцию с вылетом в ближайшие дни стоят больше миллиона на двоих, Куба скромно стоит рядом за 180 тысяч рублей, — добавили представители туроператора. — Нужно просто оглянуться и ловить шанс».

По мнению вице-президента АТОР и генерального директора Space Travel Артура Мурадяна, на возвращение к стабильному темпу продаж потребуется несколько недель. «Если ничего критичного не будет после референдума, то в первой декаде октября ожидаем начала стабилизации продаж, просевших из-за дефицита авиабилетов и страхов мобилизации», — полагает эксперт.

Ранее в сентябре сообщалось, что россияне стали массово приобретать отказные туры, покупатели которых по разным причинам передумали ехать за границу. При этом подобных путевок сейчас относительно немного, их очень быстро раскупают.