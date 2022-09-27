Объяснено появление загадочной ряби в Млечном Пути

Monthly Notices: причиной загадочной ряби в Млечном Пути стала карликовая галактика

Шведские ученые из Лундского университета объяснили появление загадочной ряби в Млечном Пути. Согласно результатам работы, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, причиной стала карликовая галактика, которая сейчас находится в созвездии Стрельца.

Млечный Путь содержит в себе от 100 до 400 миллиардов звезд, которые образовались 13,6 миллиардов лет назад из облака газа, состоящего из водорода и гелия. С помощью космического телескопа Gaia специалисты выявили, что в больших частях внешнего диска галактики находится рябь. После чего астрономы измерили, насколько сильна рябь в разных частях диска. Они пришли к выводу, что сейчас созвездие Стрельца медленно разрывается на части, но один-два миллиарда лет назад оно было значительно больше — около 20 процентов массы диска Млечного Пути. Такой эффект могла вызвать карликовая галактика, которая врезалась в Млечный Путь сотни миллионов лет назад.

По мнению авторов, их открытие позволит исследовать нашу галактику, также, как геологи делают свои выводы по структуре Земли, исходя из сейсмических волнений.

В августе 2022 года сотрудники НАСА представили новые кадры галактики ESO 350-40, также известной как Колесо Телеги, которые были получены на космический телескоп Джеймса Уэбба.