Цены на газ в Европе превысили 2100 долларов за тысячу кубометров

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах возросла на 20,8 процента, достигнув 2120 долларов за тысячу кубометров. Об этом во вторник, 27 сентября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Таким образом биржевые цены на газ отреагировали на заявление «Газпрома» по поводу украинского «Нафтогаза». «Газпром» категорически отверг все требования украинской компании по разбирательству в отношении транзита российского газа в Европу. Указывалось, что не оказанные украинской стороной услуги не должны и не будут оплачиваться. В «Газпроме» отметили, что «Нафтогаз Украины», не имея на то оснований, не стал исполнять свои транзитные обязательства через ГИС «Сохрановка».

Кроме того, топливо дорожает на фоне информации о беспрецедентных разрушениях, обнаруженных на «Северном потоке».

Ранее стало известно, что Европа готова к зиме без российского газа. В исследовании Bloomberg New Energy Finance говорится, что предстоящей зимой регион может импортировать сжиженный природный газ почти на 40 процентов больше, чем годом ранее, а следующим летом способен увеличить закупки примерно на 14 процентов.