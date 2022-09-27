Возможность устранения последствий от утечек на «Северных потоках» оценили

Замглавы ФНЭБ Гривач: устранить последствий от утечек на «Северных потоках» невозможно

Устранить последствий от утечек на «Северных потоках» невозможно. Так в беседе с «Лентой.ру» оценил вероятность заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.

Минобороны Дании установило запретную зону вокруг зоны утечек в нитках газопровода «Северный поток» в Балтийском море, это сделано в целях безопасности судоходства и движения воздушных судов.

Устранить утечку и последствия невозможно Алексей Гривач заместитель генерального директора ФНЭБ

«По тому как сильно упало давление, речь идет о серьезном повреждении трубы. А это значит, что весь газ, весь метан, который находился в этих нитках, попал в окружающую воду, биосферу», — заявил Гривач.

Аналитик отметил, что со временем газ рассосется. «Все-таки это газ, а не нефтепродукты, которые остаются пленкой. Газ со временем улетучится. Но негативное воздействие на биоресурсы Балтийского моря в этом месте будет», — заключил он.

В ночь на 26 сентября упало давление в газопроводе «Северный поток-2». Позже стало известно, что потенциальная утечка газа из морского газопровода «Северный поток-2» произошла у берегов датского острова Борнхольм. К вечеру 26 сентября падение давления было зафиксировано в «Северном потоке-1». К ночи Nord Stream AG сообщила, что давление упало на обеих нитках. Отмечается, что не исключена диверсия.

