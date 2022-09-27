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Сексолог назвала основные причины женских измен

Сексолог Риналия назвала месть и неуверенность в себе основными причинами измен

Фото: Jernej Graj / Unsplash

Чаще всего измена обусловлена неуверенностью в себе, считает сексолог Сафина Риналия. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Сексолог назвала неуверенность в себе и месть основными причинами женских измен. По ее мнению, человек со стабильной и здоровой самооценкой никогда не пойдет на обман. Часто неверность может быть реакцией на обиду — вместо разговора с партнером женщина выбирает задеть и унизить его с помощью измены.

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«Если понравился другой мужчина и хочется секса на стороне, следует для начала разобраться в собственных мотивах — не закрываете ли вы этим какую-то свою потребность? Например, потребность в сильных эмоциях или в восхищении и самоутверждении. Говорите об этом, решайте вопрос. Тогда это будет взрослая позиция», — посоветовала Риналия.

Ранее сообщалось, что жительница Нью-Йорка узнала об измене мужа после 22 лет брака, открыла свою «суперсилу» и дала совет женщинам, оказавшимся в похожей ситуации. «Секс был важен для меня. Он делал меня живой, когда я чувствовала себя мертвой внутри. Я нашла в себе суперсилы, о которых даже не подозревала. А еще я нашла в себе открытость и сексуальное любопытство, о которых и не подозревала», — рассказала она.

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Евгения Черкасова
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