Истребитель НОАК пролетел над эсминцем ВМС США

Истребитель НОАК J-15 пролетел над эсминцем ВМС США типа Arleigh Burke

Истребитель J-15 Народно-освободительной армии Китая (НОАК) пролетел над эсминцем типа Arleigh Burke Военно-морских сил (ВМС) США, предположительно, в Тайваньском проливе. На опубликованный в YouTube ролик обратило внимание The Drive.

Издание отмечает, что не знает, когда и где было снято это видео, но допускает, что это было в проливе, разделяющем материковый Китай и остров Тайвань. The Drive оценивает публикацию этого ролика как «демонстрацию силы» со стороны НОАК, однако не видит ничего небезопасного в действиях J-15.

«Где бы ни произошел этот последний инцидент, он, по-видимому, происходил в международных водах, где нет ничего необычного в том, что военные корабли или самолеты одной страны сменяют друг друга», — говорится в публикации.

В октябре бывший офицер армии США Брент Иствуд написал в 19FortyFive, что Китаю необходим новый палубный самолет по причине превосходства американских F/A-18E/F Super Hornet над J-15, который уступает конкуренту в маневренности.

В июле 2021 года газета South China Morning Post сообщила, что в Пекине на площади Тяньаньмэнь в ходе праздничного мероприятия, посвященного столетию Коммунистической партии Китая, в воздух подняли сразу 15 истребителей пятого поколения J-20.