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В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о бегущих от мобилизации россиянах

Песков заявил, что не знает реакцию Путина на слова Лукашенко о бегущих от мобилизации
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Сергей Гунеев / Reuters

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о реакции главы государства на слова его белорусского коллеги Александра Лукашенко о бегущих от частичной мобилизации россиянах. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне, бежавшие за границу от мобилизации, скоро вернутся. «Но они что, если бы здесь остались, они что, нашими людьми бы были? Ну пусть бегут», — заявил глава республики.

«Дело в том, что беседа продолжалась один на один, мы не знаем просто реакцию президента. Вы видели то, что было в открытой части. Но они общались и вчера, и сегодня, и продолжают свое общение. В целом все происходит в этой области в строгом соответствии с законодательством России», — рассказал Песков.

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Алевтина Запольская
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