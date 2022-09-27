В Совфеде оценили необходимость внесения поправок в связи с мобилизацией

Клишас: в законодательстве есть понятие «частичная мобилизация», поправки не нужны

В действующем российском законодательстве есть понятие «частичная мобилизация», поэтому поправки для урегулирования данной нормы вносить не нужно, заявил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Соответствующий закон предусматривает, что мобилизация в России может быть как общей, так и частичной.

«Есть в законе понятие "частичная мобилизация". Никаких поправок не нужно», — оценил сенатор необходимость внесения дополнительных изменений в закон.

Ранее Совет Федерации призвал правительство России как можно скорее уточнить категории призываемых граждан, чтобы частичная мобилизация прошла на должном уровне. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди напомнила, что из регионов поступали обращения о том, что призывались лица, не имеющие боевого опыта или необходимых военно-учетных специальностей, а также не подходящие по возрасту или многодетные отцы.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах страны. Минобороны России уточнило, что под нее не попадают сотрудники организаций в области IT, российские операторы связи, представители медиа и финансовой сферы.