В ЛНР высказались о возможности введения военного положения в Донбассе

Пасечник: ЛНР и ДНР примут решение по военному положению вместе с руководством России

Руководство Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) в случае вхождения территорий в состав России примут решение по военному положению вместе с российскими властями, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, пишет ТАСС.

Он уточнил, что в случае присоединения Донбасс станет субъектом Российской Федерации. «Поэтому мы просто будучи людьми военными, хоть и не покоренными, но исполняющими четко приказы, выполним любое распоряжение. Будем принимать решение вместе», — высказался он о возможности введения военного положения.

В воскресенье, 25 сентября, в ЛНР признали состоявшимся референдум о вхождении в состав России, так как в нем приняли участие более 50 процентов населения.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России.