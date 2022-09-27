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В ЛНР высказались о возможности введения военного положения в Донбассе

Пасечник: ЛНР и ДНР примут решение по военному положению вместе с руководством России
Леонид Пасечник

Леонид Пасечник. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Руководство Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) в случае вхождения территорий в состав России примут решение по военному положению вместе с российскими властями, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, пишет ТАСС.

Он уточнил, что в случае присоединения Донбасс станет субъектом Российской Федерации. «Поэтому мы просто будучи людьми военными, хоть и не покоренными, но исполняющими четко приказы, выполним любое распоряжение. Будем принимать решение вместе», — высказался он о возможности введения военного положения.

В воскресенье, 25 сентября, в ЛНР признали состоявшимся референдум о вхождении в состав России, так как в нем приняли участие более 50 процентов населения.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России.

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Марина Совина
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