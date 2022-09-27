Сотрудники ФСБ изъяли у вахтовика золото стоимостью более 18 миллионов рублей

Под Хабаровском сотрудники ФСБ изъяли у вахтовика золото стоимостью 18 миллионов рублей

В Хабаровском крае сотрудники ФСБ изъяли около шести килограммов золота стоимостью 18 миллионов рублей у местного жителя. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

По данным спецслужбы, мужчина незаконно хранил и перевез в Хабаровск драгметалл, добытый во время вахтовой работы на одном из золотодобывающих предприятий региона.

Россиянина и его соучастника, который занимался поиском покупателя, задержали. В отношении них возбудили уголовное дело.

24 августа сообщалось, что в Красноярске троих россиян осудили за попытку продать золото на четыре миллиона рублей.