В Госдуме назвали условия прохождения подготовки мобилизованных

Депутат Валеев: время прохождения допподготовки при мобилизации определяет командование

Время на проведение дополнительной подготовки для мобилизованных определяется военным командованием, поэтому в некоторых случаях ее может не быть. Соответствующие условия назвал зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, передает Ura.ru.

По словам парламентария, в первую очередь это касается граждан с боевым опытом, ушедших с военной службы недавно. «Есть люди, которых сегодня учить — только портить, если выражаться обыденным языком. Есть люди, которым сегодня не нужна дополнительная подготовка и их достаточно много. Мы говорим о лицах с хорошим военным образованием и участников боевых действий», — уточнил депутат.

Он добавил, что законодательство не определяет сроки проведения дополнительной подготовки для мобилизуемых россиян. Эти вопросы определяются командованием с учетом военно-учетной специальности, а также степени подготовленности, заявил Валеев.

Помимо этого, дополнительная подготовка не всегда проходит в регионе, где призывался мобилизованный, подчеркнул парламентарий. «Это должно проходить там, куда отправляют служить или в каких-то специальных учебных центрах. Могут отправить в другой регион», — заключил он.

21 сентября президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах страны. По словам главы государства, призыву в армию подлежат те, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил России и имеет подходящую военно-учетную специальность.