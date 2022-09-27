РАН призвала дать отсрочку от мобилизации еще трем категориям россиян
Новый глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников призвал дать отсрочку от частичной мобилизации еще трем категориям граждан. Об этом он рассказал в беседе RTVI.
Он пояснил, что это должно коснуться аспирантов, кандидатов и докторов наук. «РАН готовит обращение в Минобрнауки и Минобороны об исключении из мобилизационных списков аспирантов, кандидатов и докторов наук», — сказал Красников.
24 сентября президент России Владимир Путин своим указом дал отсрочку студентам очной и очно-заочной формы от призыва по мобилизации.
Согласно документу, отсрочка предоставляется тем, кто впервые получает среднее профессиональное или высшее образование в государственных образовательных и научных организациях.
21 сентября в России было объявлено начало частичной мобилизации. Путин, обращаясь к гражданам, подчеркивал, что призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. Глава государства заверил, что призыву в армию подлежат те, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил России и имеет подходящую военно-учетную специальность.