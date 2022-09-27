РАН призвала дать отсрочку от мобилизации еще трем категориям россиян

Глава РАН призвал дать отсрочку от мобилизации аспирантам, кандидатам и докторам наук

Новый глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников призвал дать отсрочку от частичной мобилизации еще трем категориям граждан. Об этом он рассказал в беседе RTVI.

Он пояснил, что это должно коснуться аспирантов, кандидатов и докторов наук. «РАН готовит обращение в Минобрнауки и Минобороны об исключении из мобилизационных списков аспирантов, кандидатов и докторов наук», — сказал Красников.

24 сентября президент России Владимир Путин своим указом дал отсрочку студентам очной и очно-заочной формы от призыва по мобилизации.

Согласно документу, отсрочка предоставляется тем, кто впервые получает среднее профессиональное или высшее образование в государственных образовательных и научных организациях.

21 сентября в России было объявлено начало частичной мобилизации. Путин, обращаясь к гражданам, подчеркивал, что призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. Глава государства заверил, что призыву в армию подлежат те, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил России и имеет подходящую военно-учетную специальность.