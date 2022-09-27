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В США высказались о намерении Путина использовать ядерное оружие

CNN: Запад вынуждает Путина задуматься об использовании ядерного оружия для защиты России

Фото: Olga Sokolova / Globallookpress.com

Агрессивная риторика стран Запада вынуждает российского президента Владимира Путина задуматься о применении ядерного оружия для обеспечения национальной безопасности России. О концепции ядерного сдерживания в эфире CNN высказался бывший аналитик ЦРУ и писатель Роберт Бэр.

«Шансы на использование стратегического или тактического ядерного оружия растут с каждым днем. Чем больше России будут угрожать, тем выше шансы того, что это случится. Я не удивлюсь, если [Путин] решит применить их против украинской армии», — высказался он.

По мнению аналитика из США, ситуация на Украине дошла до точки, которая уже не предполагает какой-либо деэскалации, ведь все дипломатические попытки уладить конфликт уже были предприняты.

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«Путин просто не может отдать столько земли. Он сильный человек, и создавал этот образ на протяжении 20 лет. Я просто не вижу никаких сигналов к тому, чтобы он признал свое поражение за столом переговоров или чтобы он прогнулся [под таким давлением]», — рассказал Бэр.

Ранее официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер говорила, что США серьезно воспринимают угрозы России, касающиеся возможности применения ядерного оружия в случае угрозы ее территориальной целостности.

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Виктория Кондратьева
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