Врач рассказала о не подлежащих призыву на службу категориях граждан

Окулист Смирнова: от призыва свободны люди с близорукостью от минус 12 и другими болезнями

Призыву на военную службу не подлежат граждане с плохим зрением, рассказала врач-офтальмолог Валерия Смирнова. Изданию «Доктор Питер» она пояснила, какие другие болезни глаз должны быть диагностированы у человека, чтобы его не взяли в армию.

Смирнова отметила, что в армию не берут людей с близорукостью, если их зрение от минус 12 диоптрий. Также от призыва свободны граждане с дальнозоркостью, если у них зрение от плюс восьми диоптрий.

«При зрении от минус шести до минус 12 диоптрий выдают военный билет с категорией В (ограниченно годен), а зрение до минус шести диоптрий и вовсе не считается противопоказанием к службе», — пояснила окулист.

Также избежать призыва смогут люди с астигматизмом, если разница между глазами составляет больше шести диоптрий, добавила офтальмолог. При разнице в четыре-шесть диоптрий гражданин также получает категорию B.

Если у призывника имеется прогрессирующая катаракта обоих глаз с частыми обострениями или прогрессирующая глаукома, то его после медкомиссии должны отправить домой, к службе он непригоден, рассказала Смирнова.

Если человек из-за травмы или воспаления получил отслойку сетчатки, его также должны признать негодным к службе в армии.

Офтальмолог обратила внимание, что граждане с травмой глаз, нарушением их функционирования, хроническим конъюнктивитом, дальтонизмом и врожденной анатомической деформацией глаз не должны оказаться в рядах вооруженных сил.

Отсрочкой от службы на полгода может стать проведенная незадолго до медкомиссии операция по коррекции зрения, добавила Смирнова.

Ранее офтальмолог Любовь Романова рассказала об опасности появляющихся перед глазами мушек. Она отметила, что они могут появляться из-за стресса или отравления.