В России осудили британскую газету за критику будущего премьера Италии

Сенатор Пушков осудил газету Guardian за критику будущего премьера Италии Мелони

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале осудил британскую газету The Guardian за критику Джорджи Мелони, лидера партии «Братья Италии», которой прочат пост нового итальянского премьера.

«Британская газета Guardian, давно очумело-либеральная, пытается уничтожить Мелони - лидера победившей на выборах в Италии правоконсервативной партии Fratelli d' Italia. Причина — в "неправильных" позициях Меллони по иммиграции, ЛГБТ, правам на аборт и так далее», — написал сенатор.

По его словам, издание предсказывает Италии гражданскую войну. Однако Италия при Мелони скорее пойдет по пути Венгрии и Польши, где у власти находятся правые, нелиберальные правительства, сталкивающиеся с Евросоюзом по вопросам ценностей, уверен Пушков.

26 сентября сообщалось, что действия Джорджи Мелони вызывают опасения у представителей Европарламента. По словам депутата Европарламента Томаса Вайца, Евросоюз может функционировать лишь сплоченно, а Мелони в этом смысле «может стать катастрофой для Европы».

Ранее стало известно, что на внеочередных парламентских выборах в Италии победу одерживает правоцентристская коалиция. Главной политической силой страны стала правая партия «Братья Италии» во главе с Джорджей Мелони, набравшей более 26 процентов голосов.