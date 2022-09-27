Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Хакер заявил об ударе для разведки Украины из-за выложенных данных СВР

Хакер из RaHDIt заявил об ударе для украинской разведки из-за выложенных данных СВР

Фото: Steve Marcus / Reuters

Хакер из российской группировки RaHDIt («Злые русские хакеры») раскрыл подробности получения данных о сотрудниках Службы внешней разведки (СВР) Украины, которые объединение ранее выложило в открытый доступ. В разговоре с «Известиями» он сообщил, что группировке удалось добыть сведения с серверов украинского ведомства.

По словам хакера, уровень защиты украинских ресурсов хороший. «И это неудивительно, учитывая, что защиту помогали выстраивать специалисты из НАТО», — заявил собеседник издания.

Участник группировки выразил уверенность в том, что обнародованная RaHDIt информация наносит сильный удар по украинской разведке. Хакер подчеркнул, что люди, данные о которых были опубликованы, уже не смогут работать так, как раньше, и их придется менять. При этом на подготовку новых специалистов уйдет много времени, счел он.

Материалы по теме:
«Anonymous, иди учи уроки» Как самых могущественных хакеров мира, объявивших войну России, перестали воспринимать всерьез
«Anonymous, иди учи уроки»Как самых могущественных хакеров мира, объявивших войну России, перестали воспринимать всерьез
3 апреля 2022
«Их невозможно контролировать» Полгода назад России объявили кибервойну. Как из-за нее под ударом оказался весь мир?
«Их невозможно контролировать»Полгода назад России объявили кибервойну. Как из-за нее под ударом оказался весь мир?
20 сентября 2022

Помимо того, член группировки указал, что украинские хакеры безуспешно пытались воспрепятствовать проведению референдумов о вхождении в состав России в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях. «И наша публикация данных СВР — ответ на их попытки помешать референдумам», — сказал он.

26 сентября сообщалось, что RaHDIt опубликовали в открытом доступе данные о 1500 сотрудников СВР Украины. В списке присутствует информация о представителях разведки, работающих под прикрытием посольств более чем в 20 государствах.

В июле «Злые русские хакеры» также обнародовали данные тысячи сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Украины. Помимо того, перед этим группировке удалось получить личные данные 700 представителей Службы безопасности Украины (СБУ).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Медведев заявил о праве России применить ядерное оружие
Карлсен обвинил американского шахматиста в жульничестве
Умер первый музыкальный комментатор СССР и музыковед Лев Гинзбург
Стали известны подробности нападения на охранника легендарного клуба в Москве
Названы главные тренды зимы 2022 года
На границе Грузии и Северной Осетии появится мобилизационный пункт
Экс-госсекретарь США прибыл на Тайвань
Россиянин до смерти избил приятеля гитарой и получил 7,5 года колонии
Токаев решил обсудить с Россией прибытие в Казахстан россиян
Сотрудники ФСБ изъяли у вахтовика золото стоимостью более 18 миллионов рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.