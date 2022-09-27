Хакер заявил об ударе для разведки Украины из-за выложенных данных СВР

Хакер из RaHDIt заявил об ударе для украинской разведки из-за выложенных данных СВР

Хакер из российской группировки RaHDIt («Злые русские хакеры») раскрыл подробности получения данных о сотрудниках Службы внешней разведки (СВР) Украины, которые объединение ранее выложило в открытый доступ. В разговоре с «Известиями» он сообщил, что группировке удалось добыть сведения с серверов украинского ведомства.

По словам хакера, уровень защиты украинских ресурсов хороший. «И это неудивительно, учитывая, что защиту помогали выстраивать специалисты из НАТО», — заявил собеседник издания.

Участник группировки выразил уверенность в том, что обнародованная RaHDIt информация наносит сильный удар по украинской разведке. Хакер подчеркнул, что люди, данные о которых были опубликованы, уже не смогут работать так, как раньше, и их придется менять. При этом на подготовку новых специалистов уйдет много времени, счел он.

Помимо того, член группировки указал, что украинские хакеры безуспешно пытались воспрепятствовать проведению референдумов о вхождении в состав России в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях. «И наша публикация данных СВР — ответ на их попытки помешать референдумам», — сказал он.

26 сентября сообщалось, что RaHDIt опубликовали в открытом доступе данные о 1500 сотрудников СВР Украины. В списке присутствует информация о представителях разведки, работающих под прикрытием посольств более чем в 20 государствах.

В июле «Злые русские хакеры» также обнародовали данные тысячи сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Украины. Помимо того, перед этим группировке удалось получить личные данные 700 представителей Службы безопасности Украины (СБУ).