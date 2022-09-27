Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Глава российского региона ответил на данные об отъезде сына из-за мобилизации

Глава Бурятии Цыденов назвал слухами данные об отъезде сына за границу из-за мобилизации

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал слухами появившиеся данные об отъезде старшего сына за границу из-за объявленной в России частичной мобилизации. Его ответ был опубликован в Telegram-канале.

Он прикрепил к посту распространяемое в мессенджерах сообщение о том, что его ребенок покинул страну.

«Мой старший сын как учился, так и учится в университете имени Баумана в Москве. Естественно, никуда не уезжал. Бабушки, дедушки и отец моей жены уже умерли и похоронены в Чите. Теща живет в Москве», — заявил Цыденов, опровергая информацию.

Материалы по теме:
Русско-турецкая, Русско-японская и Великая Отечественная. История мобилизаций в России
Русско-турецкая, Русско-японская и Великая Отечественная.История мобилизаций в России
25 сентября 2022
«Матери я еще не звонил» Мобилизованные россияне — о том, как получили повестки и почему выбрали именно их
«Матери я еще не звонил»Мобилизованные россияне — о том, как получили повестки и почему выбрали именно их
23 сентября 2022
Путин объявил в России частичную мобилизацию. Кого призовут в первую очередь и кто получит отсрочку?
Путин объявил в России частичную мобилизацию.Кого призовут в первую очередь и кто получит отсрочку?
21 сентября 2022

Глава Бурятии добавил, что родного брата его жены мобилизовали. Родственнику 49 лет, его определили танкистом, разъяснил Цыденов.

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей Украины. В нем он объявил о частичной мобилизации в стране.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу позже уточнил о планах призвать 300 тысяч резервистов. Частичная мобилизация не коснется тех, кто сейчас служит по призыву: они останутся на территории страны. Кроме того, не намерены мобилизовать студентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Медведев заявил о праве России применить ядерное оружие
Стали известны подробности нападения на охранника легендарного клуба в Москве
Названы главные тренды зимы 2022 года
На границе Грузии и Северной Осетии появится мобилизационный пункт
Экс-госсекретарь США прибыл на Тайвань
Россиянин до смерти избил приятеля гитарой и получил 7,5 года колонии
Токаев решил обсудить с Россией прибытие в Казахстан россиян
Сотрудники ФСБ изъяли у вахтовика золото стоимостью более 18 миллионов рублей
Минтранс попросил отсрочить мобилизацию для работников российских авиакомпаний
Медведев призвал не допустить появления ядерного оружия у Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.