Глава российского региона ответил на данные об отъезде сына из-за мобилизации

Глава Бурятии Цыденов назвал слухами данные об отъезде сына за границу из-за мобилизации

Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал слухами появившиеся данные об отъезде старшего сына за границу из-за объявленной в России частичной мобилизации. Его ответ был опубликован в Telegram-канале.

Он прикрепил к посту распространяемое в мессенджерах сообщение о том, что его ребенок покинул страну.

«Мой старший сын как учился, так и учится в университете имени Баумана в Москве. Естественно, никуда не уезжал. Бабушки, дедушки и отец моей жены уже умерли и похоронены в Чите. Теща живет в Москве», — заявил Цыденов, опровергая информацию.

Глава Бурятии добавил, что родного брата его жены мобилизовали. Родственнику 49 лет, его определили танкистом, разъяснил Цыденов.

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей Украины. В нем он объявил о частичной мобилизации в стране.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу позже уточнил о планах призвать 300 тысяч резервистов. Частичная мобилизация не коснется тех, кто сейчас служит по призыву: они останутся на территории страны. Кроме того, не намерены мобилизовать студентов.