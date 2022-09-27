Медбрата отстранили от работы за проведение религиозных ритуалов над пациентом

CTV News: медбрат провел религиозный ритуал над пациентом без его согласия

Медбрат хирургического отделения из канадского города Сарри, провинция Британская Колумбия, был отстранен от работы на четыре месяца за проведение религиозного ритуала над пациентом без его согласия. Об этом сообщает CTV News.

Проступок Валлафлора заключался в том, что он провел религиозный ритуал над пациентом в общественном месте без его информированного добровольного согласия и учета вероисповедания.

В качестве наказания мужчину отстранили от работы на четыре месяца, а также запретили быть единственным медбратом на дежурстве в течение года. Кроме того, в течение года он будет обязан работать под руководством наставника, а также прослушать курсы по этике, толерантности и оказанию помощи больным, учитывая их психологические травмы.

Ранее сообщалось, что житель столицы Зимбабве, города Хараре, поверил колдунам-ритуалистам, обещавшим ему богатство, и лишился 74 тысяч долларов (4,2 миллиона рублей). Он собрал деньги и положил их в ящик, где они должны были преумножиться, но мошенники подменили ящик на такой же, заполненный газетами.

