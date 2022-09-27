Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Медбрата отстранили от работы за проведение религиозных ритуалов над пациентом

CTV News: медбрат провел религиозный ритуал над пациентом без его согласия

Фото: Content Pixie / Unsplash

Медбрат хирургического отделения из канадского города Сарри, провинция Британская Колумбия, был отстранен от работы на четыре месяца за проведение религиозного ритуала над пациентом без его согласия. Об этом сообщает CTV News.

Проступок Валлафлора заключался в том, что он провел религиозный ритуал над пациентом в общественном месте без его информированного добровольного согласия и учета вероисповедания.

Материалы по теме:
Тяжелая рука Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
Тяжелая рукаХирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
12 октября 2018
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019

В качестве наказания мужчину отстранили от работы на четыре месяца, а также запретили быть единственным медбратом на дежурстве в течение года. Кроме того, в течение года он будет обязан работать под руководством наставника, а также прослушать курсы по этике, толерантности и оказанию помощи больным, учитывая их психологические травмы.

Ранее сообщалось, что житель столицы Зимбабве, города Хараре, поверил колдунам-ритуалистам, обещавшим ему богатство, и лишился 74 тысяч долларов (4,2 миллиона рублей). Он собрал деньги и положил их в ящик, где они должны были преумножиться, но мошенники подменили ящик на такой же, заполненный газетами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Медведев заявил о праве России применить ядерное оружие
В Совфеде заявили о возможном создании нового федерального округа
Российский подросток принял наркотики и вонзил нож в шею 14-летней школьнице
Медведев указал на «военный угар и наркотические сны» у властей Украины
Сотрудника турфирмы задержали за поджог здания администрации в Тольятти
Медбрата отстранили от работы за проведение религиозных ритуалов над пациентом
Опубликованы последние данные о погибших и пострадавших после стрельбы в Ижевске
В Госдуму внесли защищающие мобилизованных от долгов по ЖКХ поправки
Найден способ снизить давление с помощью упражнений
Карлсен обвинил американского шахматиста в жульничестве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.