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Канье Уэст и Ирина Шейк вышли вместе в свет после слухов о романе

Рэпер Канье Уэст и модель Ирина Шейк появились вместе на вечеринке Burberry в Лондоне

Фото: David M. Benett / Dave Benett / Getty Images for Burberry

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст, который официально сменил имя на Йе (Ye), и российская супермодель Ирина Шейк вышли вместе в свет после слухов о романе. Соответствующие снимки опубликовало издание Daily Mail.

Знаменитостей заметили на вечеринке в честь показа бренда Burberry, который прошел в рамках Недели моды в Лондоне. Хип-хоп-исполнитель выбрал для мероприятия толстовку с капюшоном, черные кожаные штаны и куртку, а также сланцы, оформленные множеством бриллиантов. Манекенщица, в свою очередь, появилась на публике в кожаном платье длины мини и сапогах на шпильке.

Отмечается, что фотографы запечатлели Уэста и Шейк в компании с моделью Наоми Кэмпбелл и директора по маркетингу марки Burberry Риккардо Тишем во время разговора.

В мае 2021 года Шейк заподозрили в романе с Канье Уэстом. Однако сами знаменитости никак не подтверждали этот слух. В июне того же года также стала известна предполагаемая длительность их романа. Согласно информации портала TMZ, пара провела вместе несколько месяцев, начиная с марта. Одна из первых встреч Уэста и Шейк произошла в Нью-Йорке в конце апреля, когда артист приехал проститься с погибшим рэпером DMX.

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Мария Винар
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