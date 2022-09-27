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Стало известно о состоянии пострадавших после стрельбы в ижевской школе

Главврач сообщил, что 9 пострадавших в Ижевске остаются в реанимации, среди них 7 детей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

После стрельбы в школе №88 в Ижевске девять пациентов остаются в реанимации, среди них семеро детей. Об этом заявил главврач республиканской больницы (РКБ) №1 Александр Шаклеин, передает РИА Новости.

Он отметил, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. «На утро в клинике 18 пациентов, 16 ребятишек, двое взрослых. Девять пациентов в реанимации, из которых семь ребятишек, двое пациентов взрослые», — сказал Шаклеин.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что врачи, помогавшие детям, пострадавшим в теракте в ижевской школе, сделали все своевременно. Он заверил, что в экстренной ситуации медики действовали полностью в соответствии с протоколами.

О трагедии в школе №88 в Ижевске стало известно утром 26 сентября. Напавшим на школу мужчиной оказался выпускник учебного заведения, местный житель Артем Казанцев. Погибли 17 человек, 11 из них дети.

Глава Удмуртии Александр Бречалов после случившегося в ижевской школе объявил в регионе трехдневный траур.

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Анна Щербакова
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