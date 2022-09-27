В российском регионе мобилизовали более 320 чиновников

На Сахалине более 320 чиновников призвали в рамках частичной мобилизации

На Сахалине более 320 чиновников и членов их семей были призваны в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщили в правительстве российского региона во вторник, 27 сентября, передает ТАСС.

Под мобилизацию попал в том числе советник министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Арсен Рамазанов. Он имеет офицерское звание майора.

«Значительная часть мобилизованных сахалинцев — представители органов власти, госучреждений и члены их семей. По последним данным, более 320 человек из числа государственных и муниципальных служащих, членов их семей и сотрудников государственных учреждений», — разъяснили в правительстве.

Больше всего на Сахалине призвано сотрудников из сфер образования, социальной защиты, здравоохранения, гражданской обороны и ЧС, лесного и охотничьего хозяйства.

Ранее секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак рассказал, что четыре депутата Госдумы подали заявления о направлении в зону спецоперации на Украине. Ими оказались зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол. Позже такое же желание изъявил депутат Госдумы от фракции ЛДПР Станислав Наумов.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране.