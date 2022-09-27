Реакцию США на диверсию газопровода Северный поток объяснили

«Ватфор»: Запад может обвинить Россию в совершении диверсии на «Северном потоке»

Даже несмотря на присутствие улик и американского следа в диверсии на газопроводах «Северный поток», очевидно, что США будут обвинять Россию и вряд ли сознаются в совершении саботажа. Реакцию Вашингтона на аварию объяснил сооснователь проекта «Ватфор» Олег Макаров в беседе с «Лентой.ру».

По мнению эксперта, самой яркой косвенной уликой является присутствие корабельной амфибийной группы американского корпуса морской пехоты и загадочные маневры, которые совершала авиация ВВС США вдоль газопроводов.

«Но можно предположить, что американцы применят простой принцип "никогда не сознавайся". Таким маневрам можно найти кучу реалистичных объяснений, а более существенных доказательств их причастности пока не.», — резюмировал Макаров. Он добавил, что Запад может обвинить в диверсии Россию, которая таким образом пытается избежать контрактных обязательств по поставкам газа.

Ранее госсекретарь Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что авария на газопроводе «Северный поток» не отвечает ничьим интересам, первые данные указывают на направленную диверсию.

27 сентября датское энергетическое управление заявило, что утечки из газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» могут быть следствием преднамеренного действия, поскольку там «не маленькая трещина, а действительно большая дыра».