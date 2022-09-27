Захарова заявила о подрыве основ ЕС из-за отхода от правил консенсуса

Захарова заявила, что отход от правила консенсуса в принятии решений подорвет основы ЕС

Планы Брюсселя по отходу от правила консенсуса в принятии решений подорвут сами основы Европейского союза (ЕС). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«В Брюсселе должны понимать, что отход от консенсуса подорвет всю юридическую и даже философско-политическую базу Евросоюза. Консенсус — это результат согласования, всегда предварительного и зачастую — очень трудного», — отметила Захарова. По ее словам, в Брюсселе хотят представить ситуацию так, будто отход от консенсуса является волей народа европейских стран.

Дипломат добавила, что главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен злит тот факт, что не все в Европе готовы «плясать под американскую дудку». «Если Евросоюз откажется от консенсуса, это добьет замысел, который лег в основу европейского объединения. Как минимум — в том виде, в котором мы его знаем», — резюмировала она.

20 сентября на заседании Совета ЕС по общим делам обсуждался вопрос изменения механизма принятия решений в объединении. В частности, речь шла о переходе к голосованию большинством, которое позволит лишить страны-члены блока права вето. Это в том числе действовало при согласовании антироссийских санкций: например, Венгрия воспользовалась правом вето, когда ЕС весной прорабатывал ограничения на российскую нефть.