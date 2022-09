Pitchfork назвал лучшей композицией 1990-х годов ремикс на песню Мэрайи Кэри Fantasy

Названа лучшая песня 1990-х годов по версии Pitchfork. Рейтинг из 250 треков опубликован на сайте издания.

Его возглавил ремикс на композицию Мэрайи Кэри Fantasy, в котором участвует рэпер Ol' Dirty Bastard. Исполнительница создала эту песню всего за два дня. Fantasy дебютировала на вершине чарта Hot 100, что сделало Кэри первой женщиной, когда-либо достигшей такого успеха, и лишь вторым артистом в истории, дебютировавшим под номером 1 после Майкла Джексона.

На второй строчке — Бьорк с песней Hyperballad. Она рассказывает о женщине, которая каждый день сбегает от своего спящего партнера к обрыву, а затем бросает вниз камни и наблюдает, как они разлетаются на куски.

Замкнул тройку трек Алии Are You That Somebody? Эту песню для артистки создали Timbaland и Мисси Эллиотт.

В первую десятку также вошли треки Fuck and Run Лиз Фэр, The Rain (Supa Dupa Fly) Мисси Эллиотт, Smells Like Teen Spirit группы Nirvana, Windowlicker продюсера Aphex Twin, Say My Name от Destiny’s Child, Juicy рэпера The Notorious B.I.G. и Rebel Girl от Bikini Kill.