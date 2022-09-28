Кремль отреагировал на разрешение Киеву нанести удары по Донбассу оружием из США

Пресс-секретарь Песков заявил, что США вскоре могут стать стороной конфликта на Украине

США вскоре могут стать одной из сторон конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Таким образом в Кремле отреагировали на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который сообщил, что американские власти не будут запрещать Киеву использовать западное оружие для нанесения ударов по республикам Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областям, которые собираются присоединиться к России.