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Кремль отреагировал на разрешение Киеву нанести удары по Донбассу оружием из США

Пресс-секретарь Песков заявил, что США вскоре могут стать стороной конфликта на Украине
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

США вскоре могут стать одной из сторон конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Таким образом в Кремле отреагировали на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который сообщил, что американские власти не будут запрещать Киеву использовать западное оружие для нанесения ударов по республикам Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областям, которые собираются присоединиться к России.

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Константин Лысяков
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