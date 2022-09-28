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ФФККР отреагировала на вручение повесток фигуристам сборной России

Федерация фигурного катания России запросила для Дмитрия Алиева и Макара Игнатова отсрочку
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) отреагировала на вручение повесток фигуристам сборной Дмитрию Алиеву и Макару Игнатову. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Организация запросила для спортсменов отсрочку. Отмечается, что документ может быть получен по линии Министерства спорта России.

О получении Алиевым и Игнатовым повесток в военкомат стало известно ранее 28 сентября. Чемпиону России и Европы 2020 года Алиеву 23 года. Серебряному призеру чемпионата страны Игнатову — 22. Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина посоветовала фигуристам взять повестки и явиться в военкомат.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.

Анастасия Борисова
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