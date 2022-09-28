В России назвали виновных в гибели мирных жителей в Донбассе

Дипломат Гаврилов: Киев и его кураторы ответственны за гибель мирных жителей в Донбассе

Вся ответственность за гибель мирных жителей в Донбассе лежит на киевском режиме и его кураторах. Такое заявление сделал глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Текст его выступления опубликован на сайте российского МИД.

«Ответственность за гибель мирных людей и разрушенные судьбы несет киевский преступный режим и его кураторы. Их кровь — на ваших руках», — подчеркнул Гаврилов на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не станут запрещать Киеву наносить удары и использовать западное оружие по территориям, которые могут присоединиться к России после референдумов.

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил об увеличении числа инструкторов НАТО на линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, инструкторы Североатлантического альянса не только занимаются подготовкой военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), но еще и становятся во главе подразделений украинской армии.