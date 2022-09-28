Экспорт газа из России упадет на треть

Власти России спрогнозировали падение экспорта газа в 2022 году на 31 процент

Экспорт природного газа из России в 2022 году упадет почти на треть (31 процент), до 142 миллиардов кубометров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прогноз, содержащийся в пояснительной записке к проекту бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

В 2023-2025 годах поставки за рубеж могут снизиться еще сильнее, до 125,2 миллиарда кубометров ежегодно. На этом фоне в России станут добывать меньше газа — в 2022 году добыча может снизиться на 10,5 процента, до 683 миллиардов кубометров. В 2023 году ожидается дальнейшее уменьшения добычи (до 670,2 миллиарда кубометров), правда, уже с 2024 года она начнет расти. В 2024-м планируется добыть 690,2 миллиарда кубометров, а в 2025-м — 704,9 миллиарда.

Средняя цена экспортного газа по долгосрочным контрактам в 2022 году ожидается на уровне 691,2 доллара за тысячу кубометров против 274,3 доллара в 2021 году. После, по прогнозам, стоимость топлива начнет снижаться. На 2023 год заложена цена 592,2 доллара за тысячу кубометров, на 2024-й — 477,1 доллара за тысячу кубометров, на 2025-й — 400,1 доллара за тысячу кубометров.

26 сентября оператор газопровода Nord Stream AG заявил о падении давления в «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2». Диспетчеры выяснили, что потенциальная утечка газа произошла у берегов датского острова Борнхольм в Балтийском море. В Швеции установили, что в районе утечек на «Северном потоке» было зафиксировано два подводных взрыва. 27 сентября на фоне информации о беспрецедентных разрушениях, обнаруженных на трубопроводе, цена газа в Европе превысила 2,1 тысячи долларов за тысячу кубометров.