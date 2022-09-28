МОК обвинили в защите интересов России

Бывший сотрудник WADA Келер обвинил МОК в защите интересов России в ущерб чистоте спорта

Бывший заместитель генерального директора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Роб Келер негативно оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян на Олимпийские игры. Его слова приводит в Twitter HBO Real Sports.

«Мне прямо сказали: "Россия — самая сильная спортивная держава. МОК является партнером WADA на 50 процентов. И мы не хотим их злить, поэтому отстаньте". МОК хотел, чтобы российские спортсмены участвовали в Олимпиаде? 100 процентов», — заявил Келер. Бывший сотрудник WADA обвинил МОК в защите интересов России в ущерб чистоте спорта.

В ответ на это генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил, что не знает, с кем Келер обсуждал позицию МОК по допуску россиян. «Но я буду верен фактам — WADA в итоге наказало Россию», — отметил он.

В 2015 году в российском спорте разгорелся допинговый скандал. Отечественные легкоатлеты были обвинены в массовых нарушениях антидопинговых правил. WADA провело расследование, в ходе которого выяснилось, что факты применения допинга российскими спортсменами были скрыты, в том числе на Играх-2014 в Сочи. Скандал затронул многие виды спорта, некоторые атлеты лишились медалей главных стартов. В результате расследования часть отечественных спортсменов не попала на Олимпиаду-2016, а на Игры 2018-го, 2020-го и 2022-го отправилась команда «Олимпийских атлетов из России» без флага и гимна.