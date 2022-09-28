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Женщины из Казахстана нашли выгоду от массового потока мужчин из России

Казашки предлагают россиянам в соцсетях заключить фиктивный брак для получения гражданства
СюжетМинобороны:

Кадр: Telegram-канал «Двач»

Жительницы Казахстана нашли выгоду от потока мужчин из России, массово желающих пересечь границу и попасть в страну на фоне объявления частичной мобилизации — женщины предлагают россиянам заключить фиктивный брак за денежное вознаграждение. Соответствующие ролики в соцсетях заметил Telegram-канал «Двач».

Авторы публикации обратили внимание на серию видеозаписей, героини которых сообщают о своей готовности выйти замуж за российских граждан, прибывающих в республику, для облегчения процесса получения гражданства.

Девушки указывают различные суммы за свои «услуги» — от 100 тысяч до нескольких миллионов рублей (некоторые выставляют расценки в долларах). Также пользовательницы нередко обещают предоставить будущим мужьям «бонус» в виде прописки. «Спасибо TikTok за бизнес-план, спасибо россиянам за возможность», — сказано в одном из роликов.

Согласно данным из открытых источников, иностранцы, состоящие в законном браке с гражданами Казахстана, действительно могут получить гражданство республики, однако срок их совместного проживания должен составлять не менее трех лет. Кроме того, граждане России имеют право стать гражданами Казахстана в упрощенном порядке.

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27 сентября сообщалось, что на границе Челябинской области и Казахстана образовалось скопление людей, желающих попасть в республику. В пресс-службе погрануправления ФСБ России по региону отметили, что люди с разными целями пересекают границу, никаких ограничений на это нет. В свою очередь в правительстве области подчеркнули, что у них имеется список граждан, которые подлежат призыву в рамках частичной мобилизации.

Минобороны России заявило, что в рамках объявленной частичной мобилизации не будет требовать от государственных органов Казахстана, Грузии и других стран принудительного возвращения уехавших туда россиян.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах страны 21 сентября.

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Варвара Кошечкина
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