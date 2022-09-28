В Совфеде высказались о будущем покинувших Россию во время частичной мобилизации

Сенатор Климов заявил, что покинувшие страну россияне во время мобилизации могут вернуться

Россияне, покинувшие страну во время объявленной частичной мобилизации и не нарушившие закон, могут вернуться без правовых последствий. О будущем таких граждан высказался глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов, его комментарий приводится в Telegram-канале.

Он пояснил, что с точки зрения Конституции любой гражданин может покинуть российскую территорию, если у него нет законодательных обременений.

«Не меня одного одолевают вопросами: как быть с тысячами граждан РФ, спешно "съехавших" за кордон после объявления частичной мобилизации? С точки зрения нашей конституции любой может свободно покинуть российскую территорию, если у него/ее нет особых, весьма конкретных, описанных законодательством обременений», — написал Климов.

По мнению сенатора, в обратной ситуации на вопрос "что делать с нарушителем?" должны ответить административный либо уголовный кодексы.

Климов подчеркнул, что такое дело становится персональным. С ним должны разбираться компетентные органы, добавил он.

Накануне Министерство обороны сообщило, что не будет требовать принудительного возвращения уехавших россиян.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах. Глава государства отметил, что призыву в армию подлежат те граждане, которые состоят в запасе, уже проходили службу в рядах Вооруженных сил России и имеют подходящую военно-учетную специальность.

