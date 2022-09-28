Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Совфеде высказались о будущем покинувших Россию во время частичной мобилизации

Сенатор Климов заявил, что покинувшие страну россияне во время мобилизации могут вернуться

Фото: AP

Россияне, покинувшие страну во время объявленной частичной мобилизации и не нарушившие закон, могут вернуться без правовых последствий. О будущем таких граждан высказался глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов, его комментарий приводится в Telegram-канале.

Он пояснил, что с точки зрения Конституции любой гражданин может покинуть российскую территорию, если у него нет законодательных обременений.

«Не меня одного одолевают вопросами: как быть с тысячами граждан РФ, спешно "съехавших" за кордон после объявления частичной мобилизации? С точки зрения нашей конституции любой может свободно покинуть российскую территорию, если у него/ее нет особых, весьма конкретных, описанных законодательством обременений», — написал Климов.

Материалы по теме:
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
Сегодня
Что значат записи в военном билете: категории запаса, расшифровка ВУС и нужная специальность
Что значат записи в военном билете:категории запаса, расшифровка ВУС и нужная специальность
24 сентября 2022

По мнению сенатора, в обратной ситуации на вопрос "что делать с нарушителем?" должны ответить административный либо уголовный кодексы.

Климов подчеркнул, что такое дело становится персональным. С ним должны разбираться компетентные органы, добавил он.

Накануне Министерство обороны сообщило, что не будет требовать принудительного возвращения уехавших россиян.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах. Глава государства отметил, что призыву в армию подлежат те граждане, которые состоят в запасе, уже проходили службу в рядах Вооруженных сил России и имеют подходящую военно-учетную специальность.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Европа собралась смягчить некоторые санкции против России
Раскрыто новое меню потолстевшего медведя Диксона в Московском зоопарке
Разработан способ 100-процентной переработки пластика
Адвокат Медведчука вывез жесткие диски при отъезде с Украины
Бывший чемпион UFC выбрал между Махачевым и Оливейрой
Известный российский бренд захотел выйти на рынок товаров для дома
Вероятность новых ядерных испытаний в Северной Корее серьезно возросла
Юристы перечислили способы оспорить мобилизацию
Россиянин забил до смерти мотоциклиста битой из-за дорожного конфликта
В ЦБ высказались о смягчении ограничений по снятию евро и долларов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.