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Кремль ответил на вопрос о превращении СВО в контртеррористическую операцию

Пескову неизвестно о возможности переформатирования СВО в контртеррористическую операцию

Фото: Сергей Бобылев / POOL / РИА Новости

Официальному представителю Кремля Дмитрию Пескову неизвестно о возможности переформатировать специальную военную операцию на Украине в контртеррористическую операцию (КТО). Об этом пишет ТАСС.

«Мне неизвестно об этом [о таких планах]. В любом случае это может быть только решение верховного главнокомандующего и президента страны», — ответил на вопрос журналистов пресс-секретарь президента.

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24 сентября 2022

Статус контртеррористической операции на Украине в августе предложил придать депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По его мнению, действующие власти Украины представляют опасность для всего цивилизованного мира.

Ранее Песков заявлял, что статус спецоперации из-за частичной мобилизации в России не изменился.

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Анастасия Шейкина
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