Кремль ответил на вопрос о превращении СВО в контртеррористическую операцию

Пескову неизвестно о возможности переформатирования СВО в контртеррористическую операцию

Официальному представителю Кремля Дмитрию Пескову неизвестно о возможности переформатировать специальную военную операцию на Украине в контртеррористическую операцию (КТО). Об этом пишет ТАСС.

«Мне неизвестно об этом [о таких планах]. В любом случае это может быть только решение верховного главнокомандующего и президента страны», — ответил на вопрос журналистов пресс-секретарь президента.

Статус контртеррористической операции на Украине в августе предложил придать депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По его мнению, действующие власти Украины представляют опасность для всего цивилизованного мира.

Ранее Песков заявлял, что статус спецоперации из-за частичной мобилизации в России не изменился.