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Власти Германии отказались от планов ввести сбор за газ с потребителей

Allgemeine Zeitung: власти Германии отказались от планов ввести сбор за газ с потребителей

Фото: Lukas Barth / Reuters

Власти Германии отказались от планов ввести с 1 октября специальный сбор за газ с потребителей, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники.

Изначально планировалось при помощи сбора помочь концерну Uniper, который столкнулся с трудностями после сокращения поставок газа из России. В итоге правительство ФРГ выкупило 99 процентов акций концерна и взяло его под контроль. После этого министр экономики Роберт Хабек заявил, что планы по введению сбора могут нарушать конституционные нормы.

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Правительство Германии с 1 октября планировало взимать с потребителей сбор за электроэнергию, размер которого должен был составить 2,419 евроцента за киловатт-час. Тогда газ для семьи, состоящей из четырех человек, с ежегодным потреблением 20 тысяч киловатт-час подорожал бы на 480 евро в год без учета НДС. Планировалось взимать такой сбор в течение полутора лет.

В середине сентября стало известно, что крупнейший покупатель российского газа в Германии, компания Uniper, собирается подать на «Газпром» в суд из-за сокращения поставок, которое она считает необоснованным.

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Платон Щукин
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