Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Эксперты оценили перспективы России по отказу от самолетов Boeing и Airbus

AeroDynamic Advisory: Россия не сможет построить 1000 самолетов до 2030 года

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Государственная корпорация «Ростех» будет стремиться к полному отказу от импортных комплектующих в российских проектах гражданских самолетов и рассчитывает произвести 1000 авиалайнеров до 2030 года, пишет Reuters со ссылкой на письмо от компании.

В письме с ответами на запрос агентства «Ростех» заявил, что «самолеты Boieng и Airbus никогда не будут поставляться в Россию». Поэтому одна из ближайших целей корпорации — полностью импортозаместить комплектующие для авиалайнеров SSJ-Новый и МС-21. «С этого года мы не делаем ставку на международное сотрудничество со странами Запада. Можно с уверенностью сказать, что МС-21 с двигателями американского производства на российском рынке не будет», — говорится в сообщении «Ростеха».

При этом эксперт по авиарынку и глава AeroDynamic Advisory Ричард Абулафи назвал цель России построить 1000 самолетов к 2030 году «практически невыполнимой». Он отметил, что за все время своего существования Советский Союз произвел около 2000 гражданских авиалайнеров. «Даже когда они могли получать полупроводники и другие жизненно важные компоненты с Запада, России было очень трудно производить больше, чем несколько самолетов в год», — сказал Абулафи.

Материалы по теме:
Афера Трейдера Иссы. Как россияне поверили советам блогера в Telegram и потеряли миллионы долларов на криптовалюте
Афера Трейдера Иссы.Как россияне поверили советам блогера в Telegram и потеряли миллионы долларов на криптовалюте
13 сентября 2022
Молодость терпит. Коронавирус обрушил мировой рынок труда. Почему больнее всего он ударил по молодым?
Молодость терпит.Коронавирус обрушил мировой рынок труда. Почему больнее всего он ударил по молодым?
8 сентября 2022

По данным агентства, единственный в России производитель гражданских самолетов «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) серьезно ограничена в своих возможностях из-за нехватки моделей, производственных мощностей и комплектующих. Поэтому «Ростеху» придется найти запчасти на зарубежных рынках или «сделать их». Как ранее сообщали источники Reuters в российском правительстве, авиаотрасль страны более чем на 50 процентов зависит от импортных комплектующих.

В российском проекте среднемагистрального пассажирского самолета MC-21 до усиления санкционного давления против страны на фоне начала военных действий на Украине планировалось использовать американские двигатели PW1400G. Однако сейчас «Ростех» намерен установить на все самолеты МС-21 двигатели отечественного производства ПД-14, а на Superjet вместо французского двигателя SaM-146 российский ПД-8.  

13 июня российский эксперт Дмитрий Дрозденко заявлял, что для замены иностранных самолетов в России необходима полная замена импортных запчастей, и на это потребуется не менее пяти лет. Несмотря на это ОАК и «Аэрофлот» 7 сентября подписали соглашение на поставку 339 отечественных авиалайнеров до 2030 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Вертолет ВВС США 9 часов кружил в районе «Северного потока» в ночь аварии
Крупнейший НПЗ Франции остановят
Сотрудник ФСИН попал под следствие после убийства арестанта в российском СИЗО
Названы причины для отказа от хранения наличных денег дома
Известные российские правозащитники не попали в новый состав ОНК
Гавайи оштрафовали ВМС США на миллионы долларов
Кадыров сообщил о наступлении по линии фронта на Херсонском направлении
Супруги загрязнили популярное место отдыха ради веселья и были унижены в сети
Названы самые модные джинсы на осень
Россиянина осудят за убийство двоих мужчин и нападение на сотрудника полиции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.