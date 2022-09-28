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Релиз четвертой части «Звездного пути» перенесли из-за ухода режиссера

Релиз четвертой части фильма «Звездный путь» перенесли из-за ухода режиссера

Кадр: Фильм «Звездный путь»

Киностудия Paramount Pictures исключила четвертую часть фильма «Звездный путь» из графика релизов компании. Об этом сообщает DailyMail.

Премьера проекта была запланирована на 22 декабря 2023 года, однако в августе стало известно, что режиссер картины Мэтт Шекман покинул съемочную группу. Такое решение кинодеятеля было связано с его напряженным графиком: Шекман параллельно работал над фильмом студии Marvel «Фантастическая четверка».

О новой дате релиза проекта пока ничего неизвестно.

Третья часть франшизы под названием «Стартрек: Бесконечность» вышла на экраны в 2016 году. Главные роли в картине исполнили Крис Пайн, Закари Куинто и Зои Салдана.

В конце августа стало известно, что прах актеров американского научно-фантастического сериала «Звездный путь» Нишель Николс, Джеймса Духана и Маджел Бэррет отправят в открытый космос.

Ранее в киностудии Skydance заявили, что фильм «Далласская афера» с Мэттью Макконахи не выйдет в прокат.

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Анастасия Астахова
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