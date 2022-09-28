Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском городе мэр решил поделиться зарплатой с мобилизованными

Мэр Тобольска Максим Афанасьев перечислит часть зарплаты на нужды мобилизованных

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Мэр Тобольска Тюменской области Максим Афанасьев перечислит часть зарплаты на нужды попавших под объявленную частичную мобилизацию горожан. О таком решении мэр рассказал в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что многие коллеги также захотели поделиться зарплатами с призывниками. «С коллегами приняли решение ежемесячно перечислять однодневный заработок на нужды мобилизованных. Это помимо добровольной помощи каждого из нас через наших активистов и общественных деятелей», — написал российский мэр.

Материалы по теме:
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
Сегодня
Что значат записи в военном билете: категории запаса, расшифровка ВУС и нужная специальность
Что значат записи в военном билете:категории запаса, расшифровка ВУС и нужная специальность
24 сентября 2022

Афанасьев также призвал жителей Тобольска присоединиться к помощи мобилизованным.

Ранее на Сахалине более 320 чиновников призвали в рамках частичной мобилизации. В их числе оказался советник министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Арсен Рамазанов. Он имеет офицерское звание майора.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах. Глава государства отметил, что призыву в армию подлежат те граждане, которые состоят в запасе, уже проходили службу в рядах Вооруженных сил России и имеют подходящую военно-учетную специальность.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Пасечник обратился к Путину с просьбой о вхождении ЛНР в состав России
Захарова указала на мотивы Польши и США для разрушения «Северного потока»
В США заявили об оскудевших военных запасах из-за Украины
Кремль прокомментировал решение Зеленского отказаться от переговоров с Россией
Сальдо предложил Путину принять Херсонскую область в состав России
Популярную у россиянок обувь назвали безвкусицей
Найдены доказательства затопления Марса
Задержанного ФСБ бывшего сотрудника СБУ арестовали за шпионаж
Кремль ответил на вопрос об обращении Путина по итогам референдумов
Кремль отреагировал на разрешение Киеву нанести удары по Донбассу оружием из США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.