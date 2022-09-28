В российском городе мэр решил поделиться зарплатой с мобилизованными

Мэр Тобольска Максим Афанасьев перечислит часть зарплаты на нужды мобилизованных

Мэр Тобольска Тюменской области Максим Афанасьев перечислит часть зарплаты на нужды попавших под объявленную частичную мобилизацию горожан. О таком решении мэр рассказал в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что многие коллеги также захотели поделиться зарплатами с призывниками. «С коллегами приняли решение ежемесячно перечислять однодневный заработок на нужды мобилизованных. Это помимо добровольной помощи каждого из нас через наших активистов и общественных деятелей», — написал российский мэр.

Афанасьев также призвал жителей Тобольска присоединиться к помощи мобилизованным.

Ранее на Сахалине более 320 чиновников призвали в рамках частичной мобилизации. В их числе оказался советник министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Арсен Рамазанов. Он имеет офицерское звание майора.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах. Глава государства отметил, что призыву в армию подлежат те граждане, которые состоят в запасе, уже проходили службу в рядах Вооруженных сил России и имеют подходящую военно-учетную специальность.