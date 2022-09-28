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Спорт

Усик рассказал о причинах отказа от боя с Фьюри

Александр Усик рассказал, что отказался от боя с Фьюри из-за травм и неподходящей даты
Александр Усик.

Александр Усик.. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Украинский боксер Александр Усик рассказал о причинах отказа от боя с британцем Тайсоном Фьюри. Его слова приводит Fight News со ссылкой на Parimatch.

«У меня имеются старые травмы, чтобы их залечить потребуется несколько месяцев», — заметил боксер. Вторая причина, по словам Усика, заключалась в том, что дата была неподходящей.

Украинец добавил, что перед боем с британцем Энтони Джошуа провел полгода в тренировочном лагере и сейчас намерен проводить больше времени с семьей.

28 августа появилась информация, что Фьюри и Усик встретятся на ринге в Саудовской Аравии, Катаре или ОАЭ. Ожидалось, что бой состоится 11 или 18 февраля 2023 года, однако Фьюри предпочел провести поединок с Джошуа.

Усик удерживает титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Всего в профессиональной карьере украинец провел 20 боев и выиграл в каждом из них.

Ксения Курашкина
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