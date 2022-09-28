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Названо условие отмены ограничений на снятие долларов в России

Аналитик Беленькая назвала снятие санкций условием отмены ограничений на снятие валют в РФ

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Ограничения Центрального Банка России на снятие наличных долларов и евро связаны с запретом США и ЕС на ввоз в страну данных валют. Только отмена текущего запрета даст возможность возможность возвращения полноценного оборота указанных валют. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Центробанк не видит возможности смягчить ограничения по снятию долларов и евро со счетов из-за ограничений западных стран на ввоз валюты в Россию, сказал зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин.

«Причина, по которой ЦБ РФ продлевает ограничение на снятие наличных долларов и евро, отменяя или смягчая большинство других введенных в феврале-марте запретов, достаточно проста, — сказала Беленькая. — Это запрет США и ЕС ввоза в Россию наличных долларов и евро, из-за чего у банков нет возможности пополнять запасы наличных, как это происходило ранее. Пока эти санкции не будут отменены, ситуация вряд ли изменится».

Напомним, в августе Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты с счета или вклада до 9 марта 2023 года. Остается лимит в 10 тысяч долларов или на такую же сумму в евро. Россияне могут снять в валюте только те деньги, которые были на счету или вклад до 9 марта. Остальные средства можно получить в рублях по рыночному курсу.

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Наталия Белова
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