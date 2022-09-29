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Путин рассказал Эрдогану об авариях на «Северных потоках»

Путин заявил Эрдогану о желании вынести аварии на «Северных потоках» на обсуждение в ООН
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о желании вынести аварии на «Северных потоках» на обсуждение в ООН. Об этом пишет ТАСС.

«Президентом России дана принципиальная оценка беспрецедентной диверсии, по сути, акту международного терроризма в отношении магистральных газовых трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2"», — уточняется в заявлении Кремля.

Путин напомнил, что Россия вынесет этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН. Ранее об этом же рассказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Кроме того, ФСБ возбудила уголовное дело «в связи с наличием признаков преступления» по статье 361 УК РФ («Акт международного терроризма»).

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Виктория Кондратьева
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