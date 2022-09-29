Венгрия назвала условие для отказа от нового пакета антироссийских санкций

Венгрия не примет восьмой пакет санкций против России, если они коснутся энергетики

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит антироссийские санкции Евросоюза, если они будут создавать угрозу для энергообеспечения страны. Цитату приводит RT.

Дипломат напомнил, что ЕС разрабатывает восьмой пакет санкций против Москвы. Хотя страна обычно поддерживает инициативы объединения, Будапешт готов отказаться от этого при одном условии: возможном эффекте бумеранга от рестрикций.

«У Венгрии есть красная линия в этом вопросе: мы не поддержим, как не поддерживали ранее, какие-либо санкции, которые бы создали угрозу для безопасности нашей системы энергообеспечения», — пояснил Сийярто. По его словам, Венгрия также никогда не поддержит санкции, которые бы поставили под угрозу ее инвестиции в атомную энергетику.

Ранее дипломат говорил, что именно антироссийские санкции со стороны ЕС привели Европу к энергокризису, решение которого требует поиска новых партнеров для импорта ресурсов.