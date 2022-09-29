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Изучено влияние одиночества на риск развития диабета

Diabetologia: одинокие люди имеют вдвое больше рисков развития диабета второго типа

Фото: Shutterstock

Ученые из Университета прикладных наук Западной Норвегии изучили влияние одиночества, депрессии и бессонницы на риск развития диабета второго типа. Оказалось, что одинокие люди имеют вдвое большую вероятность появления этого заболевания. Результаты работы опубликованы в журнале Diabetologia.

Все больше исследований указывают на связь между психологическими факторами (например, стрессом) и повышенной вероятностью возникновения диабета. Точный механизм до конца еще не изучен, однако считается, что это происходит из-за временной резистентности к инсулину, вызванной повышением гормона кортизола (гормон стресса). Кроме того, это может приводить к изменению пищевого поведения, что способствует повышенной тягой к углеводам, а в последствии — увеличению уровня сахара в крови.

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В ходе исследования специалисты проанализировали данные более 230 тысяч человек, которые включали информацию из самостоятельного анкетирования участников (ощущали ли они себя одинокими в течение двух недель, имеются ли симптомы депрессии, наличие проблем со сном), медицинских заключений и анализов крови.

В итоге у 4,9 процентов участников развился диабет второго типа. Чаще всего люди с болезнью были мужчинами (59 процентов против 44), средний возраст составил 48 лет, они чаще были в браке и имели более низкий уровень образования. Об ощущении одиночества сообщило 13 процентов испытуемых.

Согласно полученным результатам, более сильное одиночество было связано с более высоким риском диабета второго типа при измерении через 20 лет от старта эксперимента. После итоговой корректировки ученые обнаружили, что у одиноких людей шанс на развитие диабета вдвое выше. Причем эта корреляция не сильно менялась в случае наличия депрессии и бессонницы.

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Елена Апазиди
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