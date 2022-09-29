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ЦБ разрешил юрлицам покупать иностранные бумаги

ЦБ: юрлица без ограничений смогут покупать бумаги недружественных эмитентов

Фото: Aleksey Ivanov / TV Zvezda / Globallookpress.com

Юридические лица смогут покупать иностранные ценные бумаги недружественных эмитентов без ограничений. И для этого им не нужно иметь статус квалифицированного инвестора. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центробанка.

«Юридические лица вне зависимости от наличия статуса квалифицированного инвестора смогут покупать ценные бумаги недружественных эмитентов без ограничений», — говорится в сообщении.

По решению Центробанка, с 1 октября обычные россияне (неквалифицированные инвесторы физические лица) не смогут покупать у российских брокеров ценные бумаги иностранных компаний, если в результате сделки их доля в портфеле превысит 15 процентов. С каждым месяцем порог будет снижаться, а с января вступит в силу полный запрет на покупку таких ценных бумаг «неквалами».

Брокеры раскритиковали решение регулятора и назвали его ударом как по общей ликвидности, так и по разнообразию финансовых инструментов. Минфин решение ЦБ, наоборот, поддержал и сравнил вложения в недружественные активы с отрезанием пальцев.

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Платон Щукин
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