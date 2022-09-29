Риск длительного течения COVID-19 научились определять по крови

EBioMedicine: анализ крови идентифицировал группу риска с длительным течением COVID-19

Ученые из Калифорнийского университета научились определять риск длительного течения COVID-19 по анализу крови. Результаты работы описаны в журнале EBioMedicine.

Для этого был проведен анализ плазмы крови 54 пациентов, у которых было подтверждено наличие коронавирусной инфекции. Также были исследованы образцы 102 участников, которые не болели. Специалисты использовали метод масс-спектрометрии, которая позволила уловить даже небольшие изменения белков в плазме, вызванные COVID-19. Аномально высокие уровни 12 белков у инфицированных SARS-CoV-2 доказали, что показатели варьируется от тяжести симптомов.

Затем исследователи применили алгоритм искусственного интеллекта, который позволил идентифицировать группу риска с продолжающимися симптомами спустя год после заражения. В дальнейшем авторы хотят провести дополнительные испытания в более широкой выборке.

В сентябре сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета в совместной работе с коллегами из СЗГМУ имени Мечникова, ВМА имени Кирова и медиками из Санкт-Петербургской 40-й городской больницы разработали анализ крови для определения болезни Альцгеймера.