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Девушка убила мужчину из-за кошки

New York Post: в Калифорнии девушка намеренно сбила мужчину из-за кошки
Hannah Star Esser

Hannah Star Esser. Фото: Orange County District Attorney

В американском штате Калифорния 20-летняя Ханна Стар Эссер намеренно сбила 40-летнего Луиса Энтони Виктора, который, по ее мнению, пытался убить кошку. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел 25 сентября в калифорнийском городе Сайпрес. Сначала девушка остановила свой автомобиль, вышла из него и начала ругаться с Виктором. Он пытался ответить, но та вернулась в машину, развернулась и поехала прямо на него. Удар оказался такой силы, что мужчину подбросило в воздух. Его смерть констатировали на месте происшествия.

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Эссер была арестована. Заседание суда по ее делу пройдет 13 октября. Сейчас девушка находится в тюрьме округа Ориндж, ей назначен залог в размере одного миллиона долларов (57,6 миллиона рублей). Если Эссер признают виновной, ей грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Ранее сообщалось, что в США 37-летний мужчина придержал дверь знакомому, не получил благодарности в ответ и убил его за это. Преступник все еще находится на свободе.

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Алиса Удовик
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