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Обнаружена новая обонятельная способность собак

PLOS: собаки оказались способны определять стресс по дыханию

Фото: Joey Banks / Unsplash

Команда специалистов из Королевского университета в Белфасте обнаружила новую обонятельную способность собак: оказалось, что они могут по дыханию и потоотделению определять стресс у людей. Выводы работы описаны в журнале PLOS.

В процессе исследования ученые взяли образцы пота и выдыхаемого воздуха у 36 человек до и после решения сложной математической задачи. Испытуемые также ответили на вопросы анкеты о собственных ощущениях стресса. Для дальнейшего анализа взяли образцы только тех участников, чье давление и пульс повышались.

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Затем четырем собакам дали понюхать пот расслабленного и напряженного человека, которые были собраны с разницей в четыре минуты. Все животные определили правильно добровольцев, испытывающих стресс. Согласно мнению авторов, это говорит о том, что собакам не нужны визуальные и звуковые сигналы, чтобы выделить людей в состоянии напряжения.

В мае 2022 года ученые надрессировали собак с высокой точностью определять инфицированных COVID-19 в аэропортах.

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Елена Апазиди
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