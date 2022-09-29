Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянин рассказал о ситуации на границе с Финляндией

Россиянин рассказал о небольших пробках на границе с Финляндией

Фото: Lehtikuva / Sasu Makinen / Reuters

На российской границе с Финляндией сейчас не очень большие пробки. Попасть в соседнюю страну желающим уехать удается за несколько часов. «Лента.ру» поговорила с одним из перешедших границу россиян. Он на условиях анонимности рассказал о текущей ситуации в одном из пунктов пропуска.

Мужчина добирался на автобусе. Он приехал на российскую границу в 9 утра 29 сентября, а на территории Финляндии оказался около 13 часов.

Все спокойно, пробок, очередей из машин нет. Внутри наши вещи внимательней чем обычно досматривали

россиянин

Собеседнику «Ленты.ру» удалось пройти границу в течение четырех часов. Большая часть времени ушла сбор и ожидание всех пассажиров. По его словам, водители автобусов удивлялись относительно небольшому потоку транспорта. Пограничники же уделяли большое внимание документам, рассказал мужчина.

«Вопросы у меня были: "куда, когда купил билеты, на сколько"». Ни про военник, ни про призыв ничего не спрашивали, но я так понял, там сидит человек из военкомата и проверяет по своим базам. Я прошел быстро. При этом двоих с нашего автобуса сняли. Вроде как раз по базам из Генштаба», — поделился он.

Материалы по теме:
«Матери я еще не звонил» Мобилизованные россияне — о том, как получили повестки и почему выбрали именно их
«Матери я еще не звонил»Мобилизованные россияне — о том, как получили повестки и почему выбрали именно их
23 сентября 2022
Повестка, отсрочка и неявка: что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
Повестка, отсрочка и неявка:что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
27 сентября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
Сегодня

Финскую границу проходили еще около часа, отметил собеседник «Ленты.ру».

Там полностью весь маршрут просили с отелями, билетами, бронями, все записывал в компьютер, такое ощущение по дням прямо. Попросили показать, сколько наличных, и есть ли действующая карта. На этом все. После финской границы еще минус два стало в автобусе, но по каким причинам их не пропустили — не знаю

россиянин

Власти Финляндии официально решили закрыть границу с Россией 30 сентября. Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Ранее о таком варианте развития событий сообщали источники Helsingin Sanomat.

В сентябре МИД страны объявил, что планирует ввести ограничения на пересечение границы российскими туристами. Так, гражданам России будет разрешен въезд в страну только для посещения друзей и родственников. При этом транзит по шенгенским визам, в том числе полученным в других странах, будет запрещен.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Сметанина
Обсудить
Последние новости
Аварию на единственном НПЗ в Австрии связали с диверсией
В новой игре FIFA нашли российских комментаторов
В Германии предрекли «окончание эры ООН» из-за спецоперации на Украине
Армения призвала поставить международных наблюдателей на границе с Азербайджаном
Россиянин рассказал о ситуации на границе с Финляндией
ЕС пообещал ответить в случае диверсии на «Северном потоке»
Королева Дании лишила титулов четырех принцев и принцесс
Раскрыты детали нового российского мегапроекта
Начался суд над фигурантами дела о хищении у «Роскосмоса» 200 миллионов рублей
Турецкий банк приостановил обслуживание карт «Мир»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.