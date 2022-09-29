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Финская лыжная ассоциация потребует исключить Россию из совета FIS

Финская лыжная ассоциация потребует исключить представителей России из совета FIS

Фото: Shutterstock

Исполнительный директор финской лыжной ассоциации (FSA) Исмо Хямяляйнен высказался об участии российских и белорусских представителей в заседании совета Международной федерации лыжного спорта (FIS). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Отстранение следует распространить не только на спортсменов, но и на попечительский совет. Мы обязательно поднимем этот вопрос в Цюрихе», — заявил представитель FSA.

Хямяляйнен добавил, что представители Финляндии не планируют пропускать заседание FIS, как это сделает Норвегия. «Отсутствие на встрече означало бы, что мы не сможем занять позицию по важным вопросам», — объяснил он.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже FIS распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.

Ксения Курашкина
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