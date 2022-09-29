Microsoft обвинили в запугивании собственных пользователей

ZDnet: Microsoft запугивает клиентов, чтобы они покупали новые компьютеры на Windows 11

Microsoft использует тактику FUD, чтобы заставить клиентов отказаться от старых ПК в пользу новых компьютеров. Об этом сообщает издание ZDnet.

По словам специалистов, американская компания полагается на FUD (Fear, uncertainty and doubt — «Страх, неуверенность и сомнение» — прим. «Ленты.ру») — тактика психологической манипуляции, применяемая в маркетинге. Журналисты заявили, что Microsoft различными методами убеждает пользователей отказаться от старого ПК и купить новый компьютер, так как он якобы не поддерживает новую версию Windows и не будет обновлять систему.

В материале говорится, что пользователи, чьи компьютеры не соответствуют высоким требованиям Windows 11, получают уведомления о том, что дальнейшее использование ПК может привести к проблемам совместимости. По словам авторов, на самом деле актуальную ОС можно установить практически на любой компьютер, как и Windows 10, которую компания будет поддерживать обновлениями еще несколько лет. В этой связи журналисты обвинили корпорацию в запугивании собственных клиентов.

По словам специалистов, тактику FUD обычно используют производители гаджетов, чтобы создать антирекламу продукции конкурентов. С точки зрения авторов издания, парадоксален тот факт, что Microsoft отговаривает потребителей от использования собственной операционной системы. Таким образом в компании надеются, что клиенты приобретут новый компьютер с Windows 11, что принесет дополнительный доход корпорации и ее партнерам.

В конце сентября стало известно, что Microsoft ограничила возможность обновиться до новой версии Windows 11 жителям России. Работающие в российских сетях компьютеры «не видят» доступного в сети апдейта ОС.